Bienvenido a Quiropractico y Rehabilitacion. Leticia Riveros Campos

7 Años nos respaldan

Problemas de:

Masaje de Relajacion

Masaje descontracturante

Masaje Reductivo

Masaje Linfatico

Masaje Sabai Pindas

Masaje Deportivo


Problemas de:

Problemas de:

Columna

Ciatica

Lordosis

Escoliosis

Pies Cansados

Migraña


Fisiosalud Especialidades en Rehabilitacion.

Instituto Vodder

Hospital Centro Médico Marfil

IMSS  Siglo XXI

 

Promocion especial este mes con un descuento del 25%

Tratamientos con:

Tens

Ultrasonido

Compresas

Ventosas

Hidroterapia

Desintoxicacion Ionica (Pediluvio)

Tratamientos para Ciatica, Migraña, Columna, Esguinces, etc. 

Comunícate con nosotros Tel.7751091327

Calle Francisco Sarabia no.19 Col. Juárez. Cuautepec de Hinojosa Hidalgo.

Quiropractico y rehabilitacion. Leticia Riveros Campos

De Lunes a Viernes 12:00 a 8:00 , Sábados y Domingos de 10:00 a 4:00

