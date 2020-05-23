Bienvenido a Quiropractico y Rehabilitacion. Leticia Riveros Campos

Iniciaste sesión como:
Masaje de Relajacion
Masaje descontracturante
Masaje Reductivo
Masaje Linfatico
Masaje Sabai Pindas
Masaje Deportivo
Columna
Ciatica
Lordosis
Escoliosis
Pies Cansados
Migraña
Fisiosalud Especialidades en Rehabilitacion.
Instituto Vodder
Hospital Centro Médico Marfil
IMSS Siglo XXI
Promocion especial este mes con un descuento del 25%
Tratamientos con:
Tens
Ultrasonido
Compresas
Ventosas
Hidroterapia
Desintoxicacion Ionica (Pediluvio)
Tratamientos para Ciatica, Migraña, Columna, Esguinces, etc.
Ya no sufras mas de dolor de columna, Ciatica, Esguinces, Fatiga Cronica, Fortalece el sistema Inmunologico, Desintoxicacion del cuerpo, Diabetes, Artritis.
Calle Francisco Sarabia no.19 Col. Juárez. Cuautepec de Hinojosa Hidalgo.
Hoy
Cerrado
Quiropractico y rehabilitacion. Leticia Riveros Campos
